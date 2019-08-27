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РИА Новости

"Хаббл" запечатлел процесс гибели звезды

16:52 27.08.2019 (обновлено: 21:55 27.08.2019)
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© ESA/Hubble & NASA, R. Wade et al.Планетарная туманность NGC 2371/2 в объективе телескопа "Хаббл"
Планетарная туманность NGC 2371/2 в объективе телескопа Хаббл
© ESA/Hubble & NASA, R. Wade et al.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс смерти звезды в созвездии Близнецы. Об этом сообщает портал Phys.org.
Изначально астрономы считали, что на снимке запечатлены два объекта — они видны в нижнем левом и верхнем правом углах экрана. Впоследствии их объединили в одно тело — планетарную туманность, которую назвали NGC 2371/2.
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Она сформировалась, когда солнцеподобная звезда взорвалась и выбросила в космос свои компоненты. В результате образовался перегретый звездный остаток, который виден в центре кадра.
Отмечается, что эта туманность заполнена плотными узлами газа в быстро движущихся и меняющих направление потоках. Остаточная звезда испускает излучение, которое возбуждает газ, заставляя его светиться.
Ученые предполагают, что составные части этой "картины" будут находиться в движении еще несколько тысяч лет. Затем звезда остынет и потускнеет.
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Космос - РИА НаукаХабблРИА Наука
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