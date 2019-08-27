"Хаббл" запечатлел процесс гибели звезды

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс смерти звезды в созвездии Близнецы. Об этом сообщает портал Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс смерти звезды в созвездии Близнецы. Об этом сообщает портал Phys.org

Изначально астрономы считали, что на снимке запечатлены два объекта — они видны в нижнем левом и верхнем правом углах экрана. Впоследствии их объединили в одно тело — планетарную туманность, которую назвали NGC 2371/2.

Она сформировалась, когда солнцеподобная звезда взорвалась и выбросила в космос свои компоненты. В результате образовался перегретый звездный остаток, который виден в центре кадра.

Отмечается, что эта туманность заполнена плотными узлами газа в быстро движущихся и меняющих направление потоках. Остаточная звезда испускает излучение, которое возбуждает газ, заставляя его светиться.