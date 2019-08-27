Бумажный "Единый" не будет работать на турникетах МЦД

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бумажный билет "Единый" не будет работать на турникетах Московских центральных диаметров (МЦД), проезд можно будет оплатить всеми современными способами, включая карту "Тройка", следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.

Первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - планируется запустить в ноябре 2019 года. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.

"На МЦД не будут действовать бумажные билеты "Единый". Это связано с техническими ограничениями чипа, используемого в бумажном носителе", - говорится в материалах.

Как отметили в столичном департаменте транспорта, для оплаты будут действовать бумажные билеты пригородных электричек, однако бесплатной пересадки на метро и МЦК при их использовании не будет.

"Помимо билета "Кошелек" карты "Тройка", пассажиры смогут использоваться для оплаты проезда все билеты московского метрополитена, которые записываются на "Тройку". По тарифному меню 2019 года это билеты на 60 поездок, 1 сутки, 3 суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней. Эти билеты будут действовать для оплаты в "Центральной" зоне", - добавили в ведомстве.

В дептрансе добавили, что турникеты на станциях МЦД оборудуют и терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость при оплате проезда на МЦД бесконтактными и безналичными способами при поездке по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Стоимость проезда при бесконтактной и безналичной оплате в зонах "Пригород" и "Дальняя" в настоящее время согласовывается.

"На карту "Стрелка" можно в кассе записать билеты ЦППК, которые также будут действовать на МЦД, однако в этом случае у вас не будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. После доработки карты "Стрелка", в будущем может появиться возможность оплатить пересадку на метро транспортной картой Подмосковья", - добавили в пресс-службе.