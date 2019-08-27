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РИА Новости

Бумажный "Единый" не будет работать на турникетах МЦД

16:52 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЕдиный проездной билет
Единый проездной билет
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бумажный билет "Единый" не будет работать на турникетах Московских центральных диаметров (МЦД), проезд можно будет оплатить всеми современными способами, включая карту "Тройка", следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.
Первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - планируется запустить в ноябре 2019 года. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.
"На МЦД не будут действовать бумажные билеты "Единый". Это связано с техническими ограничениями чипа, используемого в бумажном носителе", - говорится в материалах.
Как отметили в столичном департаменте транспорта, для оплаты будут действовать бумажные билеты пригородных электричек, однако бесплатной пересадки на метро и МЦК при их использовании не будет.
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"Помимо билета "Кошелек" карты "Тройка", пассажиры смогут использоваться для оплаты проезда все билеты московского метрополитена, которые записываются на "Тройку". По тарифному меню 2019 года это билеты на 60 поездок, 1 сутки, 3 суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней. Эти билеты будут действовать для оплаты в "Центральной" зоне", - добавили в ведомстве.
В дептрансе добавили, что турникеты на станциях МЦД оборудуют и терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость при оплате проезда на МЦД бесконтактными и безналичными способами при поездке по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Стоимость проезда при бесконтактной и безналичной оплате в зонах "Пригород" и "Дальняя" в настоящее время согласовывается.
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"На карту "Стрелка" можно в кассе записать билеты ЦППК, которые также будут действовать на МЦД, однако в этом случае у вас не будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. После доработки карты "Стрелка", в будущем может появиться возможность оплатить пересадку на метро транспортной картой Подмосковья", - добавили в пресс-службе.
Проект Московских центральных диаметров предусматривает соединение радиальных железнодорожных направлений и запуск сквозного движения пассажирских поездов через центр столицы. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.
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