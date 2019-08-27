ПСБ запускает уникальный проект по операционному лизингу вертолетов

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. ПСБ совместно с холдингом "Вертолеты России" и авиационной компанией "Конверс Авиа" запускает не имеющий на российском рынке аналогов проект по операционному лизингу вертолетов, сообщил председатель банка Петр Фрадков.

Во вторник в рамках проходящего в Жуковском Международного авиакосмического салона МАКС-2019 было заключено соглашение о сотрудничестве в области поставок новой вертолетной техники российского производства.

"На рынке сегодня отсутствует операционный лизинг вертолетов. Компаниям-эксплуатантам техники сложно самостоятельно найти ресурсы для обновления парка. В этих условиях операционный лизинг является одним из инструментов, который поможет решить проблемы отрасли", - сказал Петр Фрадков журналистам в кулуарах авиасалона.

Он пояснил, что, в отличие от финансового лизинга, операционный может представлять более существенные риски для банка.

"Банк несет больше рисков, но они вполне управляемы. Поэтому тема операционного лизинга становится востребованной", - отметил Петр Фрадков.

Как заявили в банке, заключенное соглашение предоставляет ПСБ уникальную возможность запустить абсолютно новый для рынка продукт. Самое важное в соглашении – участие всех сторон: производителя, эксплуатанта, лизинговой компании, сервисной компании и источника финансирования в лице банка.

Интерес к этому проекту со стороны вертолетной отрасли уже отмечается, так как это возможность открытия новых рынков сбыта. Кроме того, операционный лизинг позволит повысить конкурентоспособность небольших компаний.

Пятистороннее соглашение о сотрудничестве в области поставок новой вертолетной техники российского производства во вторник заключили ПСБ банк, Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), Открытая лизинговая компания, Вертолетная сервисная компания и авиационная компания "Конверс Авиа". Соглашение предусматривает поставку до 2025 года не менее 500-600 вертолетов на сумму 250-300 миллиардов рублей.