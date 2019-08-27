Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T16:50Z
https://ria.ru/20190827/1557957784.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151102/54/1511025475_0:0:2770:1559_1036x0_80_0_0_31bde7d63ac8c01383a38824b24d31c7.jpg
РИА Новости

ПСБ запускает уникальный проект по операционному лизингу вертолетов

16:50 27.08.2019
48
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. ПСБ совместно с холдингом "Вертолеты России" и авиационной компанией "Конверс Авиа" запускает не имеющий на российском рынке аналогов проект по операционному лизингу вертолетов, сообщил председатель банка Петр Фрадков.
Во вторник в рамках проходящего в Жуковском Международного авиакосмического салона МАКС-2019 было заключено соглашение о сотрудничестве в области поставок новой вертолетной техники российского производства.

"На рынке сегодня отсутствует операционный лизинг вертолетов. Компаниям-эксплуатантам техники сложно самостоятельно найти ресурсы для обновления парка. В этих условиях операционный лизинг является одним из инструментов, который поможет решить проблемы отрасли", - сказал Петр Фрадков журналистам в кулуарах авиасалона.

Он пояснил, что, в отличие от финансового лизинга, операционный может представлять более существенные риски для банка.
"Банк несет больше рисков, но они вполне управляемы. Поэтому тема операционного лизинга становится востребованной", - отметил Петр Фрадков.
Как заявили в банке, заключенное соглашение предоставляет ПСБ уникальную возможность запустить абсолютно новый для рынка продукт. Самое важное в соглашении – участие всех сторон: производителя, эксплуатанта, лизинговой компании, сервисной компании и источника финансирования в лице банка.
Интерес к этому проекту со стороны вертолетной отрасли уже отмечается, так как это возможность открытия новых рынков сбыта. Кроме того, операционный лизинг позволит повысить конкурентоспособность небольших компаний.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
Вчера, 14:13РИА Новости
ПСБ стал участником соглашения по поставкам вертолетов на 300 млрд рублей
Пятистороннее соглашение о сотрудничестве в области поставок новой вертолетной техники российского производства во вторник заключили ПСБ банк, Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), Открытая лизинговая компания, Вертолетная сервисная компания и авиационная компания "Конверс Авиа". Соглашение предусматривает поставку до 2025 года не менее 500-600 вертолетов на сумму 250-300 миллиардов рублей.
Целью соглашения является создание благоприятных условий для производства, поставок, эксплуатации и обслуживания вертолетов российского производства. В рамках соглашения планируется разработка и реализация уникальных программ, связанных с передачей новых вертолетов российского производства в операционную аренду. Также среди направлений сотрудничества значится подготовка типовых документов по аренде и поставке вертолетов, ведение послепродажного обслуживания, подготовка летно-технического персонала, а также организация технического контроля приемки вертолетов от эксплуатанта при их возврате из аренды.
000000
Обсудить 0
Авиасалон МАКСНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ стал участником соглашения по поставкам вертолетов на 300 млрд рублей
РИА
Новости
Школьные рюкзаки
Власти Ленобласти потратят 1,5 млрд рублей на строительство школ и детсадов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: в школы Тверской области пойдут почти 142 тысячи учеников
Вертолеты Ми-24 (вверху) и Ансат-У выполняют демонстрационный полет
Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
Лента
новостей
Листы с денежными купюрами
В малый и средний бизнес в Оренбуржье инвестируют более 2 миллиардов рублей
Пассажирский самолет в небе
Доходы "Эйр Астана" в первом полугодии 2019 года выросли на 12%
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России создадут "принципиально новый" вертолет
Чебоксары
Проект из Чувашии вышел в финал Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT. 2019"
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ продолжит вовлекать малый бизнес в кооперацию по гособоронзаказу
Омские предприятия представили технологические разработки на МАКС-2019
Омские предприятия представили технологические разработки на МАКС-2019
Завод по производству теплоизоляционных сыпучих материалов и фасонных изделий в Ступине
В Ступине достроили завод по производству деталей для электрооборудования
Кинопроектор
На международном кинофестивале в Оренбуржье покажут 65 фильмов
Рыба, пойманная в сеть
Гости из 6 регионов приняли участие в липецком фестивале "Семейная рыбалка"
Котировки фондового и валютного рынков
ОГК-2 и "Мосэнерго" обменялись казначейскими акциями
Площадь перед Южным вокзалом в городе Чанша
Роботы нового поколения убирают улицы в Центральном Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
Лента новостейМолния