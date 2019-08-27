Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T16:49Z
https://ria.ru/20190827/1557957692.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155795/70/1557957020_0:10:2664:1509_1036x0_80_0_0_c872feeb7ecae256376832c4c1704037.jpg
РИА Новости

Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями, заявил Рогозин

16:49 27.08.2019
457
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время во время связи по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время во время связи по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями, обсуждаются различные варианты сотрудничества, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. Абсолютно логично, что такие отношения должны развиваться и в космическом пространстве. Мы сегодня с турецкими коллегами обсуждали самые разные варианты сотрудничества", - сказал Рогозин на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Макет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019
Вчера, 11:42РИА Новости
Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019
4130824
Обсудить 0
Авиасалон МАКС-2019РоскосмосАвиасалон МАКСДмитрий РогозинТурцияРоссияЖуковскийРИА Наука
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал предложение отправить турецкого астронавта на МКС
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай, заявил Рогозин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин прокомментировал ситуацию со стыковкой "Союза МС-14"
Макет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019
Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве
Болтон во время визита на Украину заявил об опасности китайских инвестиций
Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения Сириус
На МАКС-2019 показали тяжелый беспилотник "Сириус"
Луна
Россия может привлечь другие страны к проекту ракеты для полетов на Луну
Вычислительный комплекс Эльбрус-801М, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
На МАКС-2019 показали самый устойчивый к кибератакам российский компьютер
Средний БЛА малой дальности Корсар
Российский беспилотник "Корсар" готовят к поставкам на экспорт
Международная космическая станция
Рогозин предложил Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин сообщил Эрдогану о новой поставке ЗРК С-400 в Турцию
Айсберг в акватории Северного ледовитого океана
США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Источник рассказал о переговорах с пиратами, похитившими россиян в Камеруне
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Путин заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ готовят к испытаниям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
Лента новостейМолния