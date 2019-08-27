Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями, заявил Рогозин

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями, обсуждаются различные варианты сотрудничества, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. Абсолютно логично, что такие отношения должны развиваться и в космическом пространстве. Мы сегодня с турецкими коллегами обсуждали самые разные варианты сотрудничества", - сказал Рогозин на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.