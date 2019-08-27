Источник рассказал о переговорах с пиратами, похитившими россиян в Камеруне

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Переговоры с пиратами, похитившими восемь моряков, в том числе троих россиян, с судна Мармалайта у берегов Камеруна продолжаются, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.

"Все пока в норме. Переговоры идут", - сказал источник. О требованиях похитителей ему неизвестно.

Собеседник агентства добавил, что моряки здоровы и содержатся вместе в приемлемых с учетом ситуации условиях.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщал РИА Новости, что похищенных членов экипажа осмотрел врач, им передали лекарства для профилактики малярии и необходимую одежду.