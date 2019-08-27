Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T16:50Z
https://ria.ru/20190827/1557957632.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155770/90/1557709048_0:4:764:433_1036x0_80_0_0_dbe54c8a31356564acb04e334ef4dce5.png
РИА Новости

Источник рассказал о переговорах с пиратами, похитившими россиян в Камеруне

16:47 27.08.2019 (обновлено: 16:50 27.08.2019)
377
© Фото : MarConsult Schiffahrt Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
© Фото : MarConsult Schiffahrt
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Переговоры с пиратами, похитившими восемь моряков, в том числе троих россиян, с судна Мармалайта у берегов Камеруна продолжаются, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
22 августа, 15:00Радио
Захарова прокомментировала похищение пиратами российских моряков
"Все пока в норме. Переговоры идут", - сказал источник. О требованиях похитителей ему неизвестно.
Собеседник агентства добавил, что моряки здоровы и содержатся вместе в приемлемых с учетом ситуации условиях.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщал РИА Новости, что похищенных членов экипажа осмотрел врач, им передали лекарства для профилактики малярии и необходимую одежду.
Согласно данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, Мармалайта пришвартована в порту Луанды (Ангола, Южная Африка).
200240
Обсудить 0
КамерунРоссияВ мире
Рекомендуем
Айсберг в акватории Северного ледовитого океана
США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
РИА
Новости
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве
Болтон во время визита на Украину заявил об опасности китайских инвестиций
Обезьяна камнем разбила стекло, чтобы сбежать из зоопарка
В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Экс-глава МИД Латвии призвал помочь России в расследовании дела карателей
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время во время связи по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым
Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями, заявил Рогозин
Аэропорт Гагарин в Саратове
Дочь Гагарина передала новому аэропорту Саратова табличку с автографом отца
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин прокомментировал ситуацию со стыковкой "Союза МС-14"
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
Планетарная туманность NGC 2371/2 в объективе телескопа Хаббл
"Хаббл" запечатлел процесс гибели звезды
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии призвал Макрона отказаться от оскорблений в его адрес
Пенсионерка, которая умерла в Севастополе на скамейке неподалеку от городской больницы
Невестка умершей у больницы пенсионерки рассказала о случившемся
Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения Сириус
На МАКС-2019 показали тяжелый беспилотник "Сириус"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Орле будут судить двух мужчин, стрелявших по прохожим из винтовки
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп США объяснил удаление Палестины из списка стран и территорий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Лента новостейМолния