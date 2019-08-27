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РИА Новости
Культура

Дейзи Ридли обещает "очень приятную историю" между Рей и Кайло Реном

16:59 27.08.2019
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Рей (Дейзи Ридли) и Кайло Рен (Адам Драйвер)
Рей (Дейзи Ридли) и Кайло Рен (Адам Драйвер)
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Английская актриса Дейзи Ридли, сыгравшая Рей в последних фильмах о "Звездных войнах", рассказала, что отношения ее персонажа с Кайло Реном (Адам Драйвер) еще не окончены, сообщает People.
"Думаю, это очень приятная история. Потому что, когда мы отсняли "Последнего джедая", я сказала: "мы закопали эти отношения". А на самом деле, мы их временно заминировали", - заинтриговала поклонников актриса.
В субботу на выставке Disney D23 зрителям представили трейлер фильма "Звездные Войны: Скайуокер. Восход", где собрали яркие моменты из предыдущих частей франшизы, а также новые кадры, где показали продолжающуюся борьбу между Рей и Кайло.
Особое внимание поклонники обратили на последний эпизод, где героиня Ридли появляется в темной мантии с красным мечом, они расценили это как намек на то, что она способна сражаться как на темной, так и на светлой стороне силы.
Новый фильм фильм завершает сагу о семье Скайуокеров, которую Джордж Лукас начал снимать с 1977 года. В российском прокате картина выйдет 19 декабря 2019 года.
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