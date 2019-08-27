Дейзи Ридли обещает "очень приятную историю" между Рей и Кайло Реном

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Английская актриса Дейзи Ридли, сыгравшая Рей в последних фильмах о "Звездных войнах", рассказала, что отношения ее персонажа с Кайло Реном (Адам Драйвер) еще не окончены, Английская актриса Дейзи Ридли, сыгравшая Рей в последних фильмах о "Звездных войнах", рассказала, что отношения ее персонажа с Кайло Реном (Адам Драйвер) еще не окончены, сообщает People.

"Думаю, это очень приятная история. Потому что, когда мы отсняли "Последнего джедая", я сказала: "мы закопали эти отношения". А на самом деле, мы их временно заминировали", - заинтриговала поклонников актриса.

В субботу на выставке Disney D23 зрителям представили трейлер фильма "Звездные Войны: Скайуокер. Восход", где собрали яркие моменты из предыдущих частей франшизы, а также новые кадры, где показали продолжающуюся борьбу между Рей и Кайло.

Особое внимание поклонники обратили на последний эпизод, где героиня Ридли появляется в темной мантии с красным мечом, они расценили это как намек на то, что она способна сражаться как на темной, так и на светлой стороне силы.