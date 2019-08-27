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РИА Новости

ЦОДД призывает водителей быть внимательнее в преддверии учебного года

16:44 27.08.2019
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© Depositphotos / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля
© Depositphotos / rachwal
Девушка за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москвичам следует быть предельно внимательными на дорогах в преддверии нового учебного года, особенно вблизи учебных заведений, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
"Центр организации дорожного движения правительства Москвы призывает водителей в первые дни нового учебного года быть особенно внимательными на дорогах, особенно вблизи учебных заведений. Водителям следует учитывать, что после продолжительных каникул не все дети адаптировались к учебному ритму, и не все ученики помнят о необходимости соблюдения Правил безопасности на дороге", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе призывают родителей активно информировать детей о правилах дорожного движения и собственным примером демонстрировать безопасное поведение на дороге. так как многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дороге. Как отмечают в пресс-службе, это зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям.
В пресс-службе отметили, что водители обязаны со своей стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей: соблюдать ПДД, следить за скоростным режимом.
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"Необходимо обратить внимание: возле учебных заведений установлен пониженный скоростной режим, этим ограничениям надо следовать. Кроме того, необходимо обеспечить хорошую видимость автомобиля в любых погодных условиях. Следует соблюдать все требования ПДД относительно включенного света фар, в дневное время суток всегда включать ближний свет фар. Это позволит избежать аварий из-за неосторожности детей", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев, чьи слова приводит пресс-служба, транспортный комплекс Москвы ведет последовательную работу по обеспечению безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения.
"В преддверии нового учебного года сотрудниками ЦОДД проверена дорожная ситуация у 566 школ, где есть интенсивное движение транспорта и большие потоки пешеходов, а также те учреждения, где есть риск возникновения ДТП. Поправлены недостатки в части, касающейся дорожных знаков и светофоров – вся дорожно-транспортная инфраструктура находится в надлежащем состоянии. Также были выявлены недостатки в части отсутствия лежачих полицейских, дорожной разметки, ограждений – все замечания направлены в департамент ЖКХ и префектуры округов", - цитируют Юрьева в пресс-службе.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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