ЦОДД призывает водителей быть внимательнее в преддверии учебного года

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москвичам следует быть предельно внимательными на дорогах в преддверии нового учебного года, особенно вблизи учебных заведений, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы призывает водителей в первые дни нового учебного года быть особенно внимательными на дорогах, особенно вблизи учебных заведений. Водителям следует учитывать, что после продолжительных каникул не все дети адаптировались к учебному ритму, и не все ученики помнят о необходимости соблюдения Правил безопасности на дороге", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе призывают родителей активно информировать детей о правилах дорожного движения и собственным примером демонстрировать безопасное поведение на дороге. так как многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дороге. Как отмечают в пресс-службе, это зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

В пресс-службе отметили, что водители обязаны со своей стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей: соблюдать ПДД, следить за скоростным режимом.

"Необходимо обратить внимание: возле учебных заведений установлен пониженный скоростной режим, этим ограничениям надо следовать. Кроме того, необходимо обеспечить хорошую видимость автомобиля в любых погодных условиях. Следует соблюдать все требования ПДД относительно включенного света фар, в дневное время суток всегда включать ближний свет фар. Это позволит избежать аварий из-за неосторожности детей", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев, чьи слова приводит пресс-служба, транспортный комплекс Москвы ведет последовательную работу по обеспечению безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения.