Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T16:42Z
https://ria.ru/20190827/1557957257.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/66/1556046617_0:37:2792:1608_1036x0_80_0_0_4ad581fad8fb4f25ccc0f0347c023299.jpg
РИА Новости

Президент Бразилии призвал Макрона отказаться от оскорблений в его адрес

16:42 27.08.2019
1610
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что готов обсудить принятие международной помощи для борьбы с пожарами в Амазонии при условии, что французский лидер Эммануэль Макрон откажется от "оскорблений" в его адрес, сообщает портал Globo.
Ранее Макрон сообщил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. После этого глава администрации бразильского президента Оникс Лоренцони заявил, что Бразилия откажется от помощи.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 05:39РИА Новости
Бразильский чиновник припомнил Макрону пожар в Нотр-Даме
В разговоре с журналистами Болсонару дал понять, что лично он не отказывался от помощи и назвал условия для ее принятия. "Прежде всего господин Макрон должен отказаться от оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. Во-вторых, у меня есть информация, что наш суверенитет над Амазонией остается открытым вопросом", - сказал он.
На прошлой неделе Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату.
Амазония
Вчера, 05:20РИА Новости
Эксперт рассказал о возможном исчезновении лесов Амазонии
1531001
Обсудить 1
Жаир БолсонаруЭммануэль МакронG7МоскваФранцияБразилияВ мире
Рекомендуем
Пауло Коэльо
Пауло Коэльо извинился перед французами за поведение бразильского лидера
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Президент Бразилии поблагодарил Трампа за поддержку
Полиция
На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками
Лента
новостей
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Андрей Парубий
Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президентские выборы в Абхазии
Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии
Ситуация в Сирии
Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Айсберг в акватории Северного ледовитого океана
США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкие СМИ: санкции против "Северного потока — 2" грозят ущербом США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Лента новостейМолния