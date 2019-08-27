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РИА Новости

Умерла актриса Людмила Мальцева

16:40 27.08.2019 (обновлено: 21:59 27.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Генде-РотеЛюдмила Мальцева
Людмила Мальцева
© РИА Новости / Валерий Генде-Роте
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов.
"Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты", — отметили в организации.
Актриса родилась в 1950 году в Кемерово. Она окончила театральное училище имени Щепкина и продолжила обучение в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже.
Мальцева снялась более чем в 40 картинах. Популярность ей принесли роли в сериалах "Бывших не бывает", "Мой любимый папа", а также в фильмах "Мы с дедушкой", "Пасечник" и "Затеси".
У Мальцевой осталась дочь — актриса Полина Нечитайло.
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЗаслуженная артистка России Людмила Мальцева
Заслуженная артистка России Людмила Мальцева
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Заслуженная артистка России Людмила Мальцева
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Россия
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