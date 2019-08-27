Умерла актриса Людмила Мальцева

Актриса родилась в 1950 году в Кемерово. Она окончила театральное училище имени Щепкина и продолжила обучение в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже.

Мальцева снялась более чем в 40 картинах. Популярность ей принесли роли в сериалах "Бывших не бывает", "Мой любимый папа", а также в фильмах "Мы с дедушкой", "Пасечник" и "Затеси".