Бывший депутат Европарламента прокомментировал дело латвийских карателей

РИГА, 27 авг – РИА Новости. Тема участия жителей Латвии в карательных операциях нацистов в годы Второй мировой войны замалчивается, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента, сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов.

"Отношение латышской прессы и политиков единообразно - категорическое замалчивание. Можно, конечно сказать, что они дождутся официальных результатов расследования и затем как-то отзовутся на них, но тоже вряд ли. Наверное и нам надо дождаться публикации официального расследования", - сказал Митрофанов.

Свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. Очевидцы рассказывали, что за деревней Жестяная Горка есть четыре захоронения.

В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков.