Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T16:39Z
https://ria.ru/20190827/1557957120.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155793/07/1557930726_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_cdc91fce30f35a07080b38980cf15fa7.jpg
РИА Новости

Бывший депутат Европарламента прокомментировал дело латвийских карателей

16:39 27.08.2019
1297
© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
© РИА Новости
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей. Архивное фото
РИГА, 27 авг – РИА Новости. Тема участия жителей Латвии в карательных операциях нацистов в годы Второй мировой войны замалчивается, заявил РИА Новости экс-депутат Европарламента, сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов.
"Отношение латышской прессы и политиков единообразно - категорическое замалчивание. Можно, конечно сказать, что они дождутся официальных результатов расследования и затем как-то отзовутся на них, но тоже вряд ли. Наверное и нам надо дождаться публикации официального расследования", - сказал Митрофанов.
Директор фонда Историческая память, научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков
Вчера, 14:35РИА Новости
Архивы опровергают тезис о невиновности латвийских карателей, заявил ученый
Свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. Очевидцы рассказывали, что за деревней Жестяная Горка есть четыре захоронения.
В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков.
Управление ФСБ по Новгородской области в августе обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Девятнадцать имен тех, кто истреблял мирное население в годы оккупации: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Янис Цирулис, Харис Лиепиньш, Артур Кривиньш и другие. Все — уроженцы или жители Латвийской ССР.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Вчера, 14:12РИА Новости
Эксперт усомнился в перспективах суда над латвийскими карателями
1511161
Обсудить 1
Мирослав МитрофановЕвропейский парламентФСБ РФЛатвияНовгородская областьРоссияВ мире
Рекомендуем
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Экс-глава МИД Латвии призвал помочь России в расследовании дела карателей
РИА
Новости
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве
Болтон во время визита на Украину заявил об опасности китайских инвестиций
Люди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы
ОП обратится в Совет Европы из-за дискриминации русскоязычных в Прибалтике
Айсберг в акватории Северного ледовитого океана
США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
Лента
новостей
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с речью на ежегодной конференции французских послов в Елисейском дворце в Париже. 27 августа 2019
Макрон заявил о конце гегемонии Запада
Людмила Мальцева
Умерла актриса Людмила Мальцева
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии призвал Макрона отказаться от оскорблений в его адрес
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин прокомментировал ситуацию со стыковкой "Союза МС-14"
Обезьяна камнем разбила стекло, чтобы сбежать из зоопарка
В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка
Мустафа Джемилев
Организатора блокады Крыма выдвинули на должность вице-спикера Рады
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Источник рассказал о переговорах с пиратами, похитившими россиян в Камеруне
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
В России обнародовали имена латвийских карателей, виновных в геноциде
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Лента новостейМолния