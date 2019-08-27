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РИА Новости

Бесплатный переход с МЦД на метро или МЦК будет действовать 90 минут

16:38 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТурникеты на станции
Турникеты на станции
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Турникеты на станции. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бесплатный переход с Московских центральных диаметров (МЦД) на метро или МЦК будет действовать в течение 90 минут с начала поездки, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.
Первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - планируется запустить в ноябре 2019 года. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.
"С МЦД можно будет бесплатно пересесть на метро или МЦК и обратно при оплате картой "Тройка" – в течение 90 минут с момента первой валидации билета на турникете или валидаторе (по аналогии с МЦК)", - говорится в материалах.
В департаменте транспорта, в свою очередь, пояснили, что пересадка на московский автобус, троллейбус, трамвай или электробус с МЦД при оплате картой "Тройка" будет осуществляться по комплексному билету в рамках 90 минут. Пересадка на наземный транспорт при поездке в "Центральной" зоне будет стоить по комплексному билету "90 минут" по цене 2019 года - 21 рубль. При этом пересадка на наземный транспорт Москвы с МЦД для пассажира, который приехал из "Пригородной" и "Дальней" зоны, будет стоить как полный билет – 38 рублей.
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Что касается карты "Стрелка", то после доработок программного оборудования в турникетах метро и самой карты, возможно, осуществлять пересадку с МЦД на метро и МЦК можно будет и по транспортной карте Подмосковья, добавили в дептрансе.
Проект Московских центральных диаметров предусматривает соединение радиальных железнодорожных направлений и запуск сквозного движения пассажирских поездов через центр столицы. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.
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