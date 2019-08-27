Бесплатный переход с МЦД на метро или МЦК будет действовать 90 минут

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бесплатный переход с Московских центральных диаметров (МЦД) на метро или МЦК будет действовать в течение 90 минут с начала поездки, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.

Первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - планируется запустить в ноябре 2019 года. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.

"С МЦД можно будет бесплатно пересесть на метро или МЦК и обратно при оплате картой "Тройка" – в течение 90 минут с момента первой валидации билета на турникете или валидаторе (по аналогии с МЦК)", - говорится в материалах.

В департаменте транспорта, в свою очередь, пояснили, что пересадка на московский автобус, троллейбус, трамвай или электробус с МЦД при оплате картой "Тройка" будет осуществляться по комплексному билету в рамках 90 минут. Пересадка на наземный транспорт при поездке в "Центральной" зоне будет стоить по комплексному билету "90 минут" по цене 2019 года - 21 рубль. При этом пересадка на наземный транспорт Москвы с МЦД для пассажира, который приехал из "Пригородной" и "Дальней" зоны, будет стоить как полный билет – 38 рублей.

Что касается карты "Стрелка", то после доработок программного оборудования в турникетах метро и самой карты, возможно, осуществлять пересадку с МЦД на метро и МЦК можно будет и по транспортной карте Подмосковья, добавили в дептрансе.