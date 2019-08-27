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РИА Новости

В Москве повысили минимальную пенсию

16:43 27.08.2019 (обновлено: 20:49 27.08.2019)
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© Depositphotos / aletiaПенсионерка
Пенсионерка
© Depositphotos / aletia
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи — до 19,5 тысячи рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
"Постановление повышает с 1 сентября 2019 года величину городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров — с 17,5 тысячи до 19,5 тысячи рублей", — говорится в материалах.
Отмечается, что повышение городского стандарта позволит увеличить доплаты к пенсии порядка 1,6 миллиона московских пенсионеров, 44 тысячам пенсионеров городская доплата будет установлена впервые.
"Перерасчет доплат будет осуществлен в автоматическом режиме. Выплаты в увеличенном размере будут произведены по обычному графику в первой декаде сентября", — говорится в материалах.
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Александр Невский
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27 августа, 17:28
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