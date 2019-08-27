В Москве повысили минимальную пенсию

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи — до 19,5 тысячи рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"Постановление повышает с 1 сентября 2019 года величину городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров — с 17,5 тысячи до 19,5 тысячи рублей", — говорится в материалах.

Отмечается, что повышение городского стандарта позволит увеличить доплаты к пенсии порядка 1,6 миллиона московских пенсионеров, 44 тысячам пенсионеров городская доплата будет установлена впервые.