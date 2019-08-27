Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Москвы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре столицы 31 августа, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Ранее в СМИ сообщалось, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к московской мэрии, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.