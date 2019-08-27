Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти Москвы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре столицы 31 августа, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.
Ранее в СМИ сообщалось, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к московской мэрии, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.
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"Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда от 26 августа текущего года по административному исковому заявлению от группы граждан Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова к Правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия", - заявил Олейник.