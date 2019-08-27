Массовое увольнение хирургов на Урале не сказалось на оказании медпомощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Массовое увольнение врачей-хирургов из Центральной городской больницы 1 Нижнего Тагила не сказалось на оказании медицинской помощи населению, заявил во вторник журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.

"Вся хирургическая медицинская помощь в Нижнем Тагиле оказывалась в полном объёме. Все эти дни никаких сбоев не было, и жалоб населения на неприем или какие-то проблемы, связанные с операционным вмешательством не было", - сказал Креков.