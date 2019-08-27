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РИА Новости

В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка

16:53 27.08.2019 (обновлено: 21:57 27.08.2019)
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Обезьяна камнем разбила стекло, чтобы сбежать из зоопарка
Обезьяна камнем разбила стекло, чтобы сбежать из зоопарка
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.
На записи видно, как примат размахивается и несколько раз бьет камнем по ограждению. Стекло трескается, и обезьяна резко отбегает в сторону.
Сотрудники зоопарка рассказали, что этот примат умнее своих сородичей. По их словам, эта обезьяна единственная, кто использует орудия, чтобы колоть орехи.
Работники парка вскоре после инцидента убрали все камни из вольера, чтобы избежать новых попыток примата что-нибудь сломать.
Пользователи соцсетей были поражены такой находчивостью обезьяны. Некоторые предположили, что животное эволюционирует, кто-то пошутил, что оно уже живет в каменном веке.
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