На МЦД будут действовать три тарифные зоны

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Три тарифные зоны будут действовать на Московских центральных диаметрах (МЦД): центр, пригород и дальняя зона, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.

Первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - планируется запустить в ноябре 2019 года. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.

"На первых двух диаметрах МЦД будут действовать 3 тарифные зоны: "Центральная" – для поездок в пределах Москвы: МЦД-1 – в границах станций "Марк" – "Сетунь", МЦД-2 – в границах станций "Волоколамская" – "Остафьево". Зона "Пригород" будет действовать за пределами станций "Марк", "Сетунь", "Волоколамская", "Остафьево" и до конечных станций МЦД "Одинцово", "Лобня", "Нахабино", "Подольск". "Дальняя" зона начинается за границами МЦД", - говорится в материалах.