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РИА Новости

Экс-глава МИД Латвии призвал помочь России в расследовании дела карателей

16:29 27.08.2019
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© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
© РИА Новости
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей. Архивное фото
РИГА, 27 авг – РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что Латвии и России необходимо сотрудничать в поиске карателей, которые убивали мирных жителей в годы Второй мировой войны.
В мае 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По архивным данным, в окрестностях этих селений захоронены около четырех тысяч мирных граждан. Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Из данных списка следует, что все они - уроженцы или жители Латвийской ССР.
"Сколько лет после войны прошло, и надо навести порядок в этих делах. Я за любое сотрудничество в этой сфере", - заявил Юрканс РИА Новости.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Вчера, 14:12РИА Новости
Эксперт усомнился в перспективах суда над латвийскими карателями
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Янис ЮркансМИД ЛатвииЛатвияНовгородская областьРоссия
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