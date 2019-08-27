Экс-глава МИД Латвии призвал помочь России в расследовании дела карателей

В мае 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По архивным данным, в окрестностях этих селений захоронены около четырех тысяч мирных граждан. Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Из данных списка следует, что все они - уроженцы или жители Латвийской ССР.