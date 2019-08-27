Путин прокомментировал ситуацию со стыковкой "Союза МС-14"

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Успешная стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту после неудачи в субботу стала результатом высокого профессионализма космонавтов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной, но как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой", - сказал Путин в ходе посещения авиасалона МАКС-2019.

В павильоне ГК "Роскосмос", куда Путин прибыл вместе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, российский президент связался по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.

"Надеюсь, что все пойдет дальше, как у нас говорят в России, как по маслу, но все это движение "как по маслу" зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы", - сказал Путин.

"Надеюсь, что и Федор окажет вам необходимую помощь и поддержку в вашей интересной и нужной всем нам работе", - заявил президент РФ.

Эрдоган, обращаясь к российским космонавтам, пожелал им успешного завершения миссии на МКС.

"Мы следим за вами отсюда, с Земли, и я верю и надеюсь, что вы являетесь очень хорошим примером для всей молодежи, которая следит за вами... Я от имени турецкой нации хочу вас поздравить и желаю всего наилучшего, чтобы ваше путешествие завершилось на успешной ноте", - сказал Эрдоган.

В ходе осмотра павильона ГК "Роскосмос" Путину продемонстрировали также продукцию НПО Лавочкина (макеты орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", космических аппаратов "Арктика", "Луна-25"), РКК "Энергия" (макеты спускаемого аппарата ТМА-13, модель нового пилотируемого транспортного корабля) и "Энергомаш" (ракетные двигатели РД-171, РД-191).