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РИА Новости

Путин прокомментировал ситуацию со стыковкой "Союза МС-14"

16:24 27.08.2019 (обновлено: 16:29 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдают за полетом авиации во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Успешная стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту после неудачи в субботу стала результатом высокого профессионализма космонавтов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной, но как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой", - сказал Путин в ходе посещения авиасалона МАКС-2019.
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В павильоне ГК "Роскосмос", куда Путин прибыл вместе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, российский президент связался по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым.
"Надеюсь, что все пойдет дальше, как у нас говорят в России, как по маслу, но все это движение "как по маслу" зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы", - сказал Путин.
"Надеюсь, что и Федор окажет вам необходимую помощь и поддержку в вашей интересной и нужной всем нам работе", - заявил президент РФ.
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Эрдоган, обращаясь к российским космонавтам, пожелал им успешного завершения миссии на МКС.
"Мы следим за вами отсюда, с Земли, и я верю и надеюсь, что вы являетесь очень хорошим примером для всей молодежи, которая следит за вами... Я от имени турецкой нации хочу вас поздравить и желаю всего наилучшего, чтобы ваше путешествие завершилось на успешной ноте", - сказал Эрдоган.
В ходе осмотра павильона ГК "Роскосмос" Путину продемонстрировали также продукцию НПО Лавочкина (макеты орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", космических аппаратов "Арктика", "Луна-25"), РКК "Энергия" (макеты спускаемого аппарата ТМА-13, модель нового пилотируемого транспортного корабля) и "Энергомаш" (ракетные двигатели РД-171, РД-191).
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Алексей ОвчининАлександр СкворцовЭнергомашАрктикаРКК "Энергия"РоскосмосРоссияЖуковскийКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинРИА Наука
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