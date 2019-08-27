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РИА Новости

Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

16:23 27.08.2019 (обновлено: 16:59 27.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПавильон группы ВТБ в "Экспофоруме" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Павильон группы ВТБ в Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
Церемония состоялась в рамках круглого стола "Индустрия ИИС: настоящее и будущее", приуроченного к регистрации Московской биржей миллионного счета розничного инвестора.
Как отмечается в сообщении, благодаря возможности получить налоговые льготы, ИИС является одним из наиболее привлекательных инвестиционных инструментов для частного клиента. ВТБ входит в число лидеров российского рынка по открытию таких счетов, к настоящему времени банком открыто 164 тысячи ИИС, 41% открытых в ВТБ брокерских счетов в январе-августе 2019 года приходилось на ИИС, в то время как по итогам 2018 года этот показатель составлял 33%.
"ВТБ сегодня активно привлекает розничный сегмент к инвестированию на финансовых рынках и, согласно стратегии, делает этот процесс максимально удобным и быстрым для клиента. ИИС пользуется большим спросом со стороны наших клиентов", - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.
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