Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

Как отмечается в сообщении, благодаря возможности получить налоговые льготы, ИИС является одним из наиболее привлекательных инвестиционных инструментов для частного клиента. ВТБ входит в число лидеров российского рынка по открытию таких счетов, к настоящему времени банком открыто 164 тысячи ИИС, 41% открытых в ВТБ брокерских счетов в январе-августе 2019 года приходилось на ИИС, в то время как по итогам 2018 года этот показатель составлял 33%.