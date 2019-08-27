ОП обратится в Совет Европы из-за дискриминации русскоязычных в Прибалтике

Люди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы . Архивное фото

Люди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Общественная палата России обратится в Совет Европы с просьбой поднять вопрос о дискриминации русскоязычных граждан в Прибалтике, заявила РИА Новости председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее СМИ сообщали, что на полях 20-й педагогической конференции в Нарвском колледже Тартуского университета прошли дебаты парламентских фракций Эстонии о ликвидации русскоязычных школ в стране.

"Ликвидация русскоязычных школ - это нарушение европейских и международных обязательств, в частности, рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Мною будет направлено обращение в СЕ с просьбой поднять вопрос о дискриминации русскоязычных граждан на самом высоком уровне", - сказала Сутормина.

Также член ОП считает, что в Совете Европы нужно провести всестороннее серьезное обсуждение вопроса о правах русскоязычного населения и русских граждан на получение образования на родном языке в прибалтийских республиках.

"Если до этого такая проблема остро стояла в Латвии, то теперь она перекидывается и на Эстонию, в которой проживает более 24% наших соотечественников", - добавила Сутормина, отметив, что ОП располагает материалами о преследовании русскоязычных граждан в Латвии, Эстонии, Литве.