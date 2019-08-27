Российский беспилотник "Корсар" готовят к поставкам на экспорт

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") получил паспорт экспортного облика на беспилотник "Корсар", премьера экспортной версии состоялась на МАКС-2019, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".

"Комплекс "Корсар", разработанный КБ "Луч" (входит в "Росэлектронику"), в экспортном исполнении обеспечивает радиус действия не менее 100 километров, диапазон скорости - от 100 до 180 километров в час, продолжительность полета – не менее 7,5 часов", - говорится в релизе.

Рабочая высота полета беспилотника – от 100 до 4000 метров, взлетная масса комплекса составляет 200 килограммов, размах крыльев – 6,5 метра, длина фюзеляжа – 4 метра.

"Корсар" может быть укомплектован оптико-электронными системами, радиолокационной станцией, цифровой аэрофотокамерой, метеорологическим оборудованием, а также транспортным модулем.

В рамках проекта "Корсар" созданы инновационные системы электрогенерации, малогабаритная система запуска двигателя и электронный регулятор силовой установки беспилотного летательного аппарата.

Другим его преимуществом разработчики называют сетецентрический принцип организации информационной сети, использованный для связи с центром управления и иными абонентами.

Реализованная на беспилотнике коммуникационная система формирует с другими воздушными и наземными объектами защищенную сеть, через которую информация без задержки и потерь передается получателю.

Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны РФ.