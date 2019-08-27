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РИА Новости
Туризм

Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году

16:35 27.08.2019
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CC0 / Mayya666 / KemerПляж в Кемере
Пляж в Кемере
CC0 / Mayya666 / Kemer
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Турецкая Анталья в этом году приняла рекордное число иностранных туристов, сообщает издание Hürriyet.
"Популярные туристические центры Турции в Анталье в период с 1 января по 22 августа 2019 года приняли более 10 миллионов иностранных туристов, что на 17,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда поток гостей из-за рубежа составил 8,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.
По данным аэропортов Антальи и Областного управления культуры и туризма, такие показатели "побили рекорд всех времен".
"Что касается стран, то самое большое число туристов приезжает из России, Германия заняла второе место, Украина - третье", - уточнили в издании.
Президент ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Улькай Атмак отметил, что более точные итоги можно будет подвести в конце месяца.
"Наша цель состоит в том, чтобы принять 16 миллионов туристов в этом году", - сказал он и напомнил, что в 2018 году Анталью посетили 14 миллионов человек.
"В августе наши курорты заполнены, и мы надеемся, что в сентябре спрос сохранится, а все рынки будут продолжать расти. Мы рассчитывали на увеличение доходов от иностранных туристов на 10% и уже получили рост примерно на 8-10%. Надеемся, что такая динамика сохраниться в сентябре", - уточнил Атмак.
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