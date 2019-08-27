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РИА Новости

Больницы Свердловской области проверяют после увольнения хирургов

16:18 27.08.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Власти начали финансовую проверку в больницах Нижнего Тагила, откуда массово уволились врачи-хирурги, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
"Начата проверка финансовая в двух больницах Нижнего Тагила - ГКБ 1 и Демидовской. Проверка будет идти примерно месяц... Наша главная задача - посмотреть, каким образом распределяется фонд стимулирования. Общий объём заработной платы медицинских работников соответствует дорожной карте и параметрам, которые перед больницами стоят. Разговор идёт о том, насколько это адекватно совмещается с нагрузкой врачей и, соответственно, насколько эффективно распределяется фонд стимулирования", - сказал Креков.
По его словам, ситуация сложилась, главным образом, из-за слабой работы главных врачей с конкретными работниками.
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