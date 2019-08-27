На МАКС-2019 показали тяжелый беспилотник "Сириус"

"Есть уверенность, что большую часть затрат по этой программе мы сможем взять на себя. Я думаю, что первый опытный образец мы сможем получить к 2023 году. Если нам не удастся найти какого-либо стратегического инвестора, то мы выполним эту работу сами, а если найдем, то завершим ее быстрее", - сказал Долженков.