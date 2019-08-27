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РИА Новости

На МАКС-2019 показали тяжелый беспилотник "Сириус"

16:17 27.08.2019
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© Фото : предоставлено главным конструктором Александром БегакБеспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения "Сириус"
Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения Сириус
© Фото : предоставлено главным конструктором Александром Бегак
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Первый опытный образец российского тяжелого беспилотника "Сириус" будет готов к 2023 году, заявил РИА Новости в понедельник генеральный конструктор предприятия разработчика данного БЛА - группы "Кронштадт" - Николай Долженков.
Полноразмерный макет пятитонного беспилотника с полезной нагрузкой в тонну впервые показали на авиасалоне МАКС-2019. Ранее этот аппарат представляли как перспективный пятитонный беспилотник без конкретного названия.
"Есть уверенность, что большую часть затрат по этой программе мы сможем взять на себя. Я думаю, что первый опытный образец мы сможем получить к 2023 году. Если нам не удастся найти какого-либо стратегического инвестора, то мы выполним эту работу сами, а если найдем, то завершим ее быстрее", - сказал Долженков.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКС-2019Группа "Кронштадт"КронштадтМосковская областьРоссияЖуковский
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