На МАКС-2019 показали тяжелый беспилотник "Сириус"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Первый опытный образец российского тяжелого беспилотника "Сириус" будет готов к 2023 году, заявил РИА Новости в понедельник генеральный конструктор предприятия разработчика данного БЛА - группы "Кронштадт" - Николай Долженков.
Полноразмерный макет пятитонного беспилотника с полезной нагрузкой в тонну впервые показали на авиасалоне МАКС-2019. Ранее этот аппарат представляли как перспективный пятитонный беспилотник без конкретного названия.
"Есть уверенность, что большую часть затрат по этой программе мы сможем взять на себя. Я думаю, что первый опытный образец мы сможем получить к 2023 году. Если нам не удастся найти какого-либо стратегического инвестора, то мы выполним эту работу сами, а если найдем, то завершим ее быстрее", - сказал Долженков.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.