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РИА Новости

Невестка умершей у больницы пенсионерки рассказала о случившемся

16:12 27.08.2019 (обновлено: 16:14 27.08.2019)
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© Фото : предоставлено Анастасией Макеевой. Руководитель "движения Сердца Севастополя"Пенсионерка, которая умерла в Севастополе на скамейке неподалеку от городской больницы
Пенсионерка, которая умерла в Севастополе на скамейке неподалеку от городской больницы
© Фото : предоставлено Анастасией Макеевой. Руководитель "движения Сердца Севастополя"
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Невестка умершей неподалеку от севастопольской больницы пенсионерки Галина рассказала телеканалу "360" о проблемах со здоровьем у свекрови.
По ее словам, у пенсионерки сильно болели ноги, и из-за этого ей часто приходилось ложиться в больницу. Женщина не могла самостоятельно обрабатывать раны, а жить с родственниками якобы отказывалась. Из-за отсутствия должного ухода у нее началось воспаление.
Пенсионерка, которая умерла в Севастополе на скамейке неподалеку от городской больницы
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В Севастополе врачи отказались спасать пенсионерку: умерла прямо у больницы
Галина отметила, что ее свекровь проходила лечение незадолго до смерти, но покинула клинику.
"А то что она ушла – не будут же они ее приковывать наручниками", – рассказала она.
Ранее в соцсетях появилась информация, что пенсионерка умерла на лавочке рядом с больницей. Накануне ей оказывали помощь в другом медучреждении, куда она попала с травмой ноги. Однако после выписки никто не делал ей перевязки, поэтому в ранах начала распространяться гангрена. До трагической смерти очевидцы просили врачей позвонить в скорую помощь, но те ответили, что "не имеют на это права". После этого прохожие сами вызвали бригаду скорой, однако пенсионерка скончалась до их приезда. Очевидцы утверждают, что медики приехали на вызов лишь через час.
Волонтеры выяснили, что пенсионерка оказалась без крыши над головой из-за того, что на ее пенсию сын с женой снимали квартиру. Супруг и его жена страдали от алкоголизма и, со слов активистов, не заботились о пенсионерке, болевшей сахарным диабетом.
Главное следственное управление СК по республике Крым и Севастополю проводит проверку в связи со смертью женщины.
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