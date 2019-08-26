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РИА Новости

В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей

23:51 26.08.2019 (обновлено: 23:55 26.08.2019)
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© Fotolia / pix4UСудебно-медицинский эксперт
Судебно-медицинский эксперт
© Fotolia / pix4U
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Севастополе пенсионерка умерла на скамейке неподалеку от городской больницы, не дождавшись помощи медиков. Об этом волонтеры движения "Сердце Севастополя" сообщили в социальной сети "ВКонтакте".
До этого женщина попала в хирургическое отделения другого медучреждения с травмой ног. После выписки бездомной пенсионерке некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение.
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В таком состоянии женщину обнаружили местные жители: она сидела на лавочке в 50 метрах от больницы. В приемном покое ее отказались принять. Горожане попросили медиков хотя бы позвонить в скорую помощь, но те отметили, что "не имеют на это права". После этого очевидцы сами вызвали врачей, однако пенсионерка скончалась до их приезда. Горожане отметили, что бригада скорой помощи прибыла лишь через час. Как заявила местному телеканалу одна из жительниц Севастополя, медики заметили женщину у больницы рано утром, но даже не вышли, чтобы ей помочь.
По словам депутата законодательного собрания Севастополя Татьяны Щербаковой, у больной имелись все необходимые документы — паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
По факту инцидента проводится проверка, заявили "РГ" в ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.
Кроме того, ситуацию изучают и в местном департаменте здравоохранения, сообщил и. о. руководитель ведомства Сергей Шеховцов в фейсбуке.
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