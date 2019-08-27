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РИА Новости

США перебросили в Британию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit

16:10 27.08.2019
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© Фото : public domain Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
© Фото : public domain
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, заявило Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).
Сообщается, что бомбардировщики-"невидимки", изготовленные по технологии "стелс", прибыли из США в зону ответственности EUCOM для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок.
Бомбардировщики будут базироваться на базе британских ВВС "Фэрфорд" на юго-западе Англии.
Как отмечается, совместные тренировочные полеты B-2 Spirit с европейскими союзниками позволят улучшить оперативную совместимость бомбардировщиков и выстроить стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных вызовов.
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
7 июля, 08:00РИА Новости
За нами все горит. Самые грозные бомбардировщики
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B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)EUCOMВеликобританияСШАВ мире
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