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РИА Новости

Спикер Рады подписал новый избирательный кодекс Украины

16:09 27.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАндрей Парубий
Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал во вторник новый избирательный кодекс Украины с открытыми списками.
"Председатель профильного комитета Верховной рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал избирательный кодекс" - написал Парубий в Twitter, опубликовав фото со своей подписью.
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
11 июля, 12:16РИА Новости
Рада приняла избирательный кодекс, предполагающий введение открытых списков
Теперь кодекс должен подписать президент.
Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.
Кодекс должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Согласно документу, вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.
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Андрей ПарубийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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