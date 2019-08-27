Спикер Рады подписал новый избирательный кодекс Украины

КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал во вторник новый избирательный кодекс Украины с открытыми списками.
"Председатель профильного комитета Верховной рады сегодня подписал избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал избирательный кодекс" - написал Парубий в Twitter, опубликовав фото со своей подписью.
Теперь кодекс должен подписать президент.
Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.
Голова профільного Комітету Верховної Ради @verkhovna_rada сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс! pic.twitter.com/XSH00homBR— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) August 27, 2019
Кодекс должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Согласно документу, вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.