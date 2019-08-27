"Ростех" представил на МАКС-2019 новейший вертолетный беспилотник

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" представил на авиакосмическом салоне МАКС-2019 новый вертолётный беспилотник взлетной массой более 300 килограммов, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Ростеха.

"Воздушная мишень-имитатор вертолетного типа взлетной массой более 300 килограммов представлена холдингом "Технодинамика" госкорпорации Ростех на Международном авиационно-космическом салоне. Беспилотник такой размерности создан и испытан в России впервые", - рассказали в ведомстве.

Новейшую разработку центра научно-технических услуг "Динамика" (предприятие под управлением холдинга "Технодинамика" госкорпорации Ростех) представили президенту РФ Владимиру Путину, который в первый день открытия авиасалона МАКС-2019 ознакомился с перспективными разработками российской и зарубежной авиационной промышленности.

Новая мишень создана в рамках проекта по разработке комплекса беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов с различными массово-габаритными характеристиками. Обладая взлетной массой в 315 килограммов, она может находиться в воздухе не менее 1 часа, достигая максимальной высоты 2,5 километра. Максимальная дальность полета беспилотника составляет более 100 километров.

"В июле этого года завершились летно-конструкторские испытания мишени, в ходе которых все заложенные в тактико-техническом задании характеристики полностью подтвердились, а в ряде случаев даже превысили расчетные до 15%. В ближайшее время мы совместно с Министерством обороны намерены приступить к государственным совместным испытаниям нового беспилотника в составе мишенного комплекса, по итогам которых будет принято решение о его поставке в войска", - передает слова генерального директора холдинга "Технодинамика" Игоря Насенкова пресс-служба Ростеха.

Мишенный комплекс, в состав которого входит беспилотник, также включает в себя наземный пункт управления средства обеспечения и целевое оборудование. При замене целевой нагрузки он также может применяться для гражданских целей, например мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок и транспортировки нефтепродуктов.