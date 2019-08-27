В Израиле засекли ракетный пуск из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли ракетный пуск с территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был зафиксирован один ракетный пуск из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении.

Военные также сообщают, что, предположительно, ещё несколько ракет упали на территории анклава.