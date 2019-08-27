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РИА Новости

В Израиле засекли ракетный пуск из сектора Газа

16:07 27.08.2019
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© AFP 2019 / Said Khatib Пуск ракет из сектора Газа в сторону Израиля. 12 ноября 2018
Пуск ракет из сектора Газа в сторону Израиля. 12 ноября 2018
© AFP 2019 / Said Khatib
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли ракетный пуск с территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад был зафиксирован один ракетный пуск из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении.
Военные также сообщают, что, предположительно, ещё несколько ракет упали на территории анклава.
На прошлой неделе израильские военные несколько раз фиксировали пуски ракет из сектора Газа и наносили ответные удары по целям правящего в анклаве движения ХАМАС. Также в ответ на обстрелы Израиль принял решение сократить поставки топлива в сектор Газа.
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