В Израиле засекли ракетный пуск из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли ракетный пуск с территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад был зафиксирован один ракетный пуск из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении.
Военные также сообщают, что, предположительно, ещё несколько ракет упали на территории анклава.
На прошлой неделе израильские военные несколько раз фиксировали пуски ракет из сектора Газа и наносили ответные удары по целям правящего в анклаве движения ХАМАС. Также в ответ на обстрелы Израиль принял решение сократить поставки топлива в сектор Газа.