Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке минеральной воды

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пилотный проект по маркировке минеральных и питьевых вод, разработанный Минпромторгом РФ, может стартовать с 1 октября 2019 года и продлиться до 30 сентября 2020 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Как отмечается в документе, эксперимент проводится для апробации полноты и достаточности механизмов маркировки минеральных и питьевых вод, для обеспечения противодействия незаконному производству, ввозу и обороту вод, организации эффективного взаимодействия органов власти, а также для повышения собираемости налоговых и таможенных платежей.

Осуществлять функции оператора эксперимента будет "Оператор-ЦРПТ". Обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор и другие.