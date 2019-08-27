Роскомнадзор обеспечил стабильную работу радиоустройств на WorldSkills

Посетители около выставочного комплекса "Казань Экспо" во время мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Роскомнадзор обеспечил стабильную работу радиоэлектронных средств организаторов и участников чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, говорится на официальном сайте ведомства.

"Специалисты Роскомнадзора совместно с подведомственной радиочастотной службой обеспечили беспомеховую работу радиоэлектронных средств (РЭС) организаторов и участников чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills — беспроводных микрофонов, видеокамер, радиостанций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период подготовки и проведения соревнований было выдано 198 разрешений на использование частот. Также для осуществления оперативного регулирования использования РЧС был организован пункт управления радиоконтролем, в котором работали 41 работник радиочастотной службы и 3 сотрудника управления Роскомнадзора по Республике Татарстан.

"На объектах чемпионата была организована система тестирования и маркирования РЭС, в которой было зарегистрировано 5204 устройства. Выявлено 92 РЭС, работающих с нарушениями (82% РЭС без маркировки, 16% без разрешительных документов, 2% с отклонениями параметров излучений). Отработана 21 заявка на радиопомехи. Для этого использовались стационарные и мобильные комплексы, а также специальные средства измерения", - говорится на сайте.

Специалисты Роскомнадзора, по сообщению ведомства, оценили качество услуг мобильной связи в местах поведения чемпионата, проживания и на маршрутах проезда участников.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит 22-27 августа. Участниками чемпионата в Казани стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.