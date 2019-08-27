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РИА Новости

В Мексике "воскрес" словак, который "умер" на бумаге, чтобы избежать суда

15:53 27.08.2019
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© Fotolia / dan talsonПлощадь Конститущии в Мехико
Площадь Конститущии в Мехико
© Fotolia / dan talson
Площадь Конститущии в Мехико. Архивное фото
ПРАГА, 27 авг - РИА Новости. Гражданин Словакии, скрываясь от уголовного преследования на родине, уехал из страны, оформил свидетельство о своей смерти и сменил имя, но его поймали в Мексике, сообщила пресс-служба полиции Словакии.
Следователи словацкой полиции поймали Оливера Б. в сотрудничестве с мексиканским отделением Интерпола.
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"Гражданин Словакии Оливер Б. покинул республику в 2010 году сразу после того, как суд обвинил его в финансовых махинациях. За прошедшие годы обвиняемый оформил в Белизе свидетельство о своей смерти, чтобы его международный поиск был прекращен. Кроме того, он изменил свое имя и фамилию на Давид Круз Манзанер. Однако следователи словацкой полиции в сотрудничестве с представителями Интерпола в Мексике все-таки нашли Оливера Б.", - говорится в сообщении.
Его депортировали в Австрию, где он ждет решения о выдаче на родине.
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ИнтерполАвстрияМексикаСловакияВ мире
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