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РИА Новости

На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками

15:42 27.08.2019 (обновлено: 15:43 27.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Три полосы перекрыты для движения транспорта после столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД на северо-востоке Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"На 93-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых машин, кабина одной из них воспламенилась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадал один человек, его осматривают врачи скорой помощи. Перекрыто движение по трем полосам из пяти.
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МКАДМоскваРоссия
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