На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Три полосы перекрыты для движения транспорта после столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД на северо-востоке Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"На 93-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых машин, кабина одной из них воспламенилась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадал один человек, его осматривают врачи скорой помощи. Перекрыто движение по трем полосам из пяти.