На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Три полосы перекрыты для движения транспорта после столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД на северо-востоке Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.