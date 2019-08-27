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РИА Новости
Культура

В Крыму назвали Rap Koktebel и Koktebel Jazz Party "дверью в регион"

15:41 27.08.2019 (обновлено: 16:07 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг — РИА Новости. Фестивали Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel открывают для музыкантов и их поклонников дверь в Крым, сказал заместитель министра образования, науки, молодежи и спорта республики Константин Аликин на пресс-конференции в Коктебеле.

"Koktebel Jazz и Rap Koktebel — это не окно в Европу, а дверь в Крым. Эти мероприятия с международным статусом привлекают в том числе зрителей, поклонников. И они прилетают в Крым, несмотря на сложность логистики, летят через Москву или Санкт-Петербург", — отметил он.

Аликин также подчеркнул, что к музыкальным фестивалям международного уровня присоединяются и политические форумы, и спортивные состязания, которые уже традиционно проходят на полуострове и пользуются популярностью у иностранных гостей.
Rap Koktebel — первый для Крыма фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, проходящий 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
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Хедлайнером мероприятия станет известная американская хип-хоп-группа Onyx, также на нем выступят Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.
Кроме того, в рамках фестиваля состоится презентация международного интерактивного шоу талантов "Рэп-завод", в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп.
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КультураRap KoktebelВладимир АликинКoktebel Jazz PartyФестиваль Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевКрымКоктебельРоссия
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