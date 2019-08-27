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РИА Новости

На авиасалоне МАКС дежурят 180 пожарных

15:36 27.08.2019 (обновлено: 16:28 27.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСоветский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96 для авиалиний средней и большой протяжённости, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96 для авиалиний средней и большой протяжённости, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Группировка из 180 пожарных и 41 единицы техники дежурит на авиационно-космическом салоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе МЧС.
"С 27 августа по 1 сентября в Жуковском проходит XIV Международный авиационно-космический салон "МАКС-2019". Для обеспечения пожарной безопасности и ликвидации последствий возможных ЧС при проведении салона задействована группировка сил и средств МЧС России - 180 человек и 41 единица техники", - говорится в сообщении.
Добавляется, что перед открытием салона были проведены учения по тушению условного пожара воздушного судна.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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