На авиасалоне МАКС дежурят 180 пожарных

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Группировка из 180 пожарных и 41 единицы техники дежурит на авиационно-космическом салоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе МЧС.

"С 27 августа по 1 сентября в Жуковском проходит XIV Международный авиационно-космический салон "МАКС-2019". Для обеспечения пожарной безопасности и ликвидации последствий возможных ЧС при проведении салона задействована группировка сил и средств МЧС России - 180 человек и 41 единица техники", - говорится в сообщении.