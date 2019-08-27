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РИА Новости

Минфин в сентябре планирует выпустить ОФЗ для населения

15:34 27.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минфин России в сентябре рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Осенью, в сентябре это и запустим. Конкретную дату пока воздержусь назвать. Мы пытаемся поймать петуха за хвост - правильно почувствовать, когда выйти на рынок, чтобы это было удобно нам и чтобы мы избыточные ресурсы не задействовали без хорошей отдачи", - сказал он.
Сторчак отметил, что в ближайшее время министерство запустит соответствующую рекламную кампанию.
Он не стал называть объем выпуска, отметив, что можно делать впоследствии дополнительные выпуски облигаций. "Да нет, больше не будет",- сказал он, отвечая на вопрос, будет ли больше, чем в прошлый раз.
Минфин в конце апреля 2017 года начал продажу ОФЗ для населения, дебютировав с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей. Первые выпуски размещались с большим успехом, однако позже спрос на этот инструмент снизился.
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Минфин России теперь усовершенствовал этот инструмент. Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов: теперь в их число, помимо Сбербанк и ВТБ, войдет Промсвязьбанк.
По мнению Минфина России, указанные нововведения существенно повысят привлекательность ОФЗ-н для граждан, что будет способствовать увеличению объемов размещения данного инструмента.
Минфин также сообщил, что до начала размещения новых бумаг, ОФЗ-н "старого" формата гражданам предлагаться не будут.
В отличие от рыночных облигаций они имеют фиксированную стоимость и не обращаются на вторичном рынке: владельцы праве предъявить их к выкупу в любой день до даты погашения облигаций по номинальной цене, но не могут продать или передать их другим лицам, за исключением продажи банку-агенту или передачи облигаций в наследство.
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