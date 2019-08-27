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РИА Новости
Новости Подмосковья

Первый в регионе природный парк появится на севере Подмосковья

15:32 27.08.2019
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© Depositphotos / Ale-ksЛес
Лес
© Depositphotos / Ale-ks
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В министерстве экологии Московской области началась подготовка к созданию первого в регионе природного парка, сообщает пресс-служба ведомства.
Особо охраняемая территория (ООПТ) будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов.

"Мы приступили к подготовке к созданию природного парка на севере Московской области. Площадь территории составит порядка 75 тысяч гектаров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Дмитрия Куракина.

По его словам, цель создания парка - сохранение экосистемы Верхневолжской низменности, а также мест массовых миграционных скоплений и гнездования охраняемых видов птиц и местообитания других редких животных.
"Экологам предстоит пройти маршрут обследования не менее 5500 километров и организовать, как минимум, три тысячи точек полевых работ. В отчет воудут предложения по организации экологического туризма в парке, включая конкретные схемы экологических троп и маршрутов, а также размещения туристических объектов", - отметил Куракин.
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Куракин подчеркнул, что что в состав природного парка, помимо заказника "Журавлиная родина" войдут ООПТ "Маклаковский", "Озеро Золотая Вешка и прилегающие леса", "Дубненский левобережный заказник", "Озеро Заболотское и его окрестности", "Большое и Малое Туголянские озера", "Леса и болота в кв. 108, 109 Веригинского лесничества", "Комплекс сырых лесов и лесных болот", "Переходное болото в Торгашинском лесничестве и прилегающие леса", "Константиновские черноольшаники", "Дубненская колония серых цапель".
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