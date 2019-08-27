Первый в регионе природный парк появится на севере Подмосковья

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В министерстве экологии Московской области началась подготовка к созданию первого в регионе природного парка, сообщает пресс-служба ведомства.

Особо охраняемая территория (ООПТ) будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов.

"Мы приступили к подготовке к созданию природного парка на севере Московской области. Площадь территории составит порядка 75 тысяч гектаров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Дмитрия Куракина.

По его словам, цель создания парка - сохранение экосистемы Верхневолжской низменности, а также мест массовых миграционных скоплений и гнездования охраняемых видов птиц и местообитания других редких животных.

"Экологам предстоит пройти маршрут обследования не менее 5500 километров и организовать, как минимум, три тысячи точек полевых работ. В отчет воудут предложения по организации экологического туризма в парке, включая конкретные схемы экологических троп и маршрутов, а также размещения туристических объектов", - отметил Куракин.