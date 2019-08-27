В Нижнем Новгороде два человека пострадали в ДТП на Мызинском мосту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг — РИА Новости. Два человека получили травмы при столкновении восьми автомобилей в Нижнем Новгороде на Мызинском мосту, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
"По уточненным данным, на Мызинском мосту произошло попутное столкновение шести легковых автомобилей, грузового автомобиля "Газель" и большегрузного автомобиля. Пострадали два человека, которые отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.
Движение на мосту частично затруднено.
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