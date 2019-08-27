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РИА Новости

Суд в Якутии арестовал начальника полиции Алданского района

15:29 27.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 авг - РИА Новости. Начальник отдела МВД по Алданскому району Якутии Александр Осадчий, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу на два месяца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Якутского городского суда Варвара Слепцова.
"Якутским городским судом Якутии Осадчему А. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 21 октября 2019 года включительно", - рассказала Слепцова.
Ранее сообщалось, что 22 августа сотрудники УФСБ задержали начальника отдела МВД по Алданскому району Якутии Александра Осадчего. За несколько дней до этого, 14 августа в районе был задержан еще один высокопоставленный полицейский - начальник изолятора временного содержания Алданского РОВД Андрей Петренко.
Руководители отдела МВД подозреваются в превышении должностных полномочий из-за незаконных действий в изоляторе временного содержания. Возбуждены уголовные дела. В отношении Петренко суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Андрей Миляев
30 июля, 04:46РИА Новости
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Якутский городской судАлданский районЯкутияПроисшествия
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