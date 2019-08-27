Суд в Якутии арестовал начальника полиции Алданского района

ЯКУТСК, 27 авг - РИА Новости. Начальник отдела МВД по Алданскому району Якутии Александр Осадчий, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу на два месяца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Якутского городского суда Варвара Слепцова.

"Якутским городским судом Якутии Осадчему А. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 21 октября 2019 года включительно", - рассказала Слепцова.

Ранее сообщалось, что 22 августа сотрудники УФСБ задержали начальника отдела МВД по Алданскому району Якутии Александра Осадчего. За несколько дней до этого, 14 августа в районе был задержан еще один высокопоставленный полицейский - начальник изолятора временного содержания Алданского РОВД Андрей Петренко.