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РИА Новости

Правительство Польши впервые запланировало бездефицитный госбюджет

15:26 27.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава
© РИА Новости / Антон Денисов
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Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Правительство Польши впервые запланировало бездефицитный государственный бюджет, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
"Проект бюджета является бездефицитным, сбалансированным", - сказал Моравецкий. При этом он отметил, что все предыдущие бюджеты были запланированы и исполнены с дефицитом.
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Так, дефицит бюджета по итогам 2018 года составил 10,4 миллиарда злотых (около 2,66 миллиарда долларов).
На 2020 год как доходы, так и расходы, бюджета запланированы на уровне 429,5 миллиарда злотых (около 110 миллиардов долларов), 400 миллиардов злотых (около 102,5 миллиарда долларов) должны составить доходы бюджета от налоговых поступлений. На социальные цели планируется направить 66 миллиардов злотых (около 17,9 миллиарда долларов) бюджетных средств, в 2014 году этот показатель составил 18 миллиардов злотых (около 4,6 миллиарда долларов).
Рост ВВП Польши в 2020 году запланирован на уровне 5,03% - 120 миллиардов злотых. В 2018 году рост ВВП Польши составил 4,78%, а в 2019 году планируется на уровне 4,86%.
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Матеуш МоравецкийПольшаЭкономика
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