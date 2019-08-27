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РИА Новости

Эксперт назвала самые распространенные "детские" инфекции сентября в России

15:25 27.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченики на уроке
Ученики на уроке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Ученики на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп, а также другие вызванные бактериями инфекции обычно становятся причиной заболеваний детей в начале учебного года, сообщила РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
"Это в первую очередь грипп и другие респираторные вирусные инфекции, а также инфекции, вызванные гемофильной палочкой, пневмококком и другими бактериальными агентами", - сказала Провоторова.
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Она добавила, что из отпуска практически из любой страны дети могут "привезти" глистов, кишечные инфекции и гепатит А.

"Из Таиланда и стран Азии можно привезти лихорадку денге и Зика. В странах, где низкий уровень санитарии, можно подхватить и брюшной тиф, и холеру. Кроме того, не забываем, что по всему миру регистрируются вспышки кори, а на территории России – в Алтайском крае, Новосибирской области, в Карелии – клещевой энцефалит", - уточнила эксперт.

Провоторова уточнила, что наибольшая опасность заболеть грозит детям с хроническими патологиями ЛОР-органов, легких и сердца.
"На повышенную заболеваемость влияет и изменение погоды, когда солнца, овощей и фруктов становится все меньше, а дождя, сырости и холода все больше. И повышенные учебные и эмоциональные нагрузки, которые сопутствуют школьному году", - пояснила эксперт.
Собеседница агентства также посоветовала сдать анализы, которые показывают способность организма сопротивляться наиболее распространенным инфекциям, против которых есть вакцина.
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"Для оценки эффективности вакцинации детей и взрослых проводится исследование крови на определение количества иммуноглобулинов класса G (IgG) к основным вакциноуправляемым заболеваниям: гепатит В, корь, краснуха, коклюш, дифтерия, столбняк, эпидемический паротит (свинка). В случае, если титр антител ниже защитного уровня или IgG вообще отсутствуют, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и провести вакцинацию", - сказала Провоторова.
В качестве профилактических мер эксперт рекомендует вакцинацию, соблюдение правил личной гигиены, прогулки на свежем воздухе, физическую активность и здоровый рацион питания.
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