Эксперт назвала самые распространенные "детские" инфекции сентября в России

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп, а также другие вызванные бактериями инфекции обычно становятся причиной заболеваний детей в начале учебного года, сообщила РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

"Это в первую очередь грипп и другие респираторные вирусные инфекции, а также инфекции, вызванные гемофильной палочкой, пневмококком и другими бактериальными агентами", - сказала Провоторова.

Она добавила, что из отпуска практически из любой страны дети могут "привезти" глистов, кишечные инфекции и гепатит А.

"Из Таиланда и стран Азии можно привезти лихорадку денге и Зика. В странах, где низкий уровень санитарии, можно подхватить и брюшной тиф, и холеру. Кроме того, не забываем, что по всему миру регистрируются вспышки кори, а на территории России – в Алтайском крае, Новосибирской области, в Карелии – клещевой энцефалит", - уточнила эксперт.

Провоторова уточнила, что наибольшая опасность заболеть грозит детям с хроническими патологиями ЛОР-органов, легких и сердца.

"На повышенную заболеваемость влияет и изменение погоды, когда солнца, овощей и фруктов становится все меньше, а дождя, сырости и холода все больше. И повышенные учебные и эмоциональные нагрузки, которые сопутствуют школьному году", - пояснила эксперт.

Собеседница агентства также посоветовала сдать анализы, которые показывают способность организма сопротивляться наиболее распространенным инфекциям, против которых есть вакцина.

"Для оценки эффективности вакцинации детей и взрослых проводится исследование крови на определение количества иммуноглобулинов класса G (IgG) к основным вакциноуправляемым заболеваниям: гепатит В, корь, краснуха, коклюш, дифтерия, столбняк, эпидемический паротит (свинка). В случае, если титр антител ниже защитного уровня или IgG вообще отсутствуют, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и провести вакцинацию", - сказала Провоторова.