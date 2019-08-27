Йеменская армия установила контроль над лагерем сепаратистов на юге страны

КАИР, 27 авг - РИА Новости. Йеменская армия, поддерживающая президента Абд Раббу Мансура Хади, установила контроль над военным лагерем сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена в провинции Абьян на юге страны, заявил РИА Новости йеменский военный источник.

Саудовское агентство новостей SPA сообщило, что Саудовская Аравия и ОАЭ создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня в двух из семи провинций на юге Йемена - в Шабве и в Абьяне. Йеменский министр обороны Мухаммед аль-Макдиши приказал всем военным подразделениям в провинциях Аден, Абьян и Шабва прекратить огонь по призыву арабской коалиции.

Согласно источнику, йеменская армия без боя заняла лагерь сил "Пояса безопасности", подчиняющихся Переходному совету Южного Йемена, в районе Карн аль-Калласи в провинции Абьян.

Источник также добавил, что командование йеменской армии ведет переговоры с командиром "Пояса безопасности" в Абьяне Абдель Латыфом ас-Сейидом о передаче армии города Занджбар.

В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.

Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.