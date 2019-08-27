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РИА Новости

Йеменская армия установила контроль над лагерем сепаратистов на юге страны

15:25 27.08.2019
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
КАИР, 27 авг - РИА Новости. Йеменская армия, поддерживающая президента Абд Раббу Мансура Хади, установила контроль над военным лагерем сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена в провинции Абьян на юге страны, заявил РИА Новости йеменский военный источник.
Саудовское агентство новостей SPA сообщило, что Саудовская Аравия и ОАЭ создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня в двух из семи провинций на юге Йемена - в Шабве и в Абьяне. Йеменский министр обороны Мухаммед аль-Макдиши приказал всем военным подразделениям в провинциях Аден, Абьян и Шабва прекратить огонь по призыву арабской коалиции.
Согласно источнику, йеменская армия без боя заняла лагерь сил "Пояса безопасности", подчиняющихся Переходному совету Южного Йемена, в районе Карн аль-Калласи в провинции Абьян.
Источник также добавил, что командование йеменской армии ведет переговоры с командиром "Пояса безопасности" в Абьяне Абдель Латыфом ас-Сейидом о передаче армии города Занджбар.
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
26 августа, 06:08РИА Новости
Саудовская Аравия и ОАЭ создали комитет для стабилизации на юге Йемена
В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.
Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".
Сторонники йеменских повстанцев-хуситов принимают участие в митинге, посвященном четвертой годовщине вторжения в Йемен, в Сане
21 августа, 00:20РИА Новости
Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
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