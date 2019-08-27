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РИА Новости

Число жертв ДТП с автобусом в Перми возросло до двух человек

15:23 27.08.2019
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© Ника МухинаНа месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© Ника Мухина
ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Перми скончался в больнице, сообщает во вторник министерство здравоохранения Пермского края.
Семнадцатого августа в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина, пострадали 35 человек, в том числе 10 детей в возрасте от двух до 14 лет.
"По последним данным, всего в результате аварии скончалось двое человек: один - на месте происшествия, второй - в медучреждении", - говорится в сообщении минздрава.
В ведомстве добавили, что в медучреждениях остаются 15 пострадавших, в том числе ребенок. "В целом общее состояние взрослых оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Профиль травм, полученных пострадавшими, - хирургия, нейрохирургия и травматология", - уточнили в региональном минздраве.
Машина Следственного комитета РФ
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Ранее администрация Перми приняла решение оказать материальную помощь семьям погибших в размере 500 тысяч рублей. Пассажирам, получившим тяжелые травмы, выплатят по 300 тысяч рублей, госпитализированным в состоянии средней тяжести - по 150 тысяч рублей.
Помимо этого пострадавшие, в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), могут рассчитывать на страховые выплаты до 2,025 миллиона рублей, поскольку гражданская ответственность перевозчика, которому принадлежит автобус, застрахована в САО "ВСК".
По факту ДТП региональным СУ СК было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, полиция расследует уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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