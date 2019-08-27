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РИА Новости

Пауло Коэльо извинился перед французами за поведение бразильского лидера

15:16 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПауло Коэльо
Пауло Коэльо
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за поведение президента страны Жаира Болсонару, допустившего резкие выражения в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.
На прошлой неделе Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей в связи с предложением обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. Болсонару также раскритиковал озвученный президентом Франции проект помощи, который был согласован на встрече "семерки". В соцсети бразильский лидер оставил неуважительный комментарий, касающийся Брижит Макрон.

"Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге… Простите меня, простите меня тысячу раз", - заявил Коэльо в размещенном в Twitter видеообращении.

По его словам, над Бразилией сейчас "сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь".
Сам Макрон, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии, заявил, что допущенные оскорбления вызывают у него сожаление и грусть. Он добавил, что "очень уважает бразильский народ, и что он заслуживает президента, поведение которого будет на высоте".
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
26 августа, 18:27РИА Новости
Болсонару продолжил критиковать "колониальную политику" Макрона
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Жаир БолсонаруБрижит МакронЭммануэль МакронПауло КоэльоФранцияБразилияВ мире
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