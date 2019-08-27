Пауло Коэльо извинился перед французами за поведение бразильского лидера

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за поведение президента страны Жаира Болсонару, допустившего резкие выражения в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.

На прошлой неделе Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей в связи с предложением обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. Болсонару также раскритиковал озвученный президентом Франции проект помощи, который был согласован на встрече "семерки". В соцсети бразильский лидер оставил неуважительный комментарий, касающийся Брижит Макрон.

"Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге… Простите меня, простите меня тысячу раз", - заявил Коэльо в размещенном в Twitter видеообращении.

По его словам, над Бразилией сейчас "сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь".