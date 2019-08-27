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РИА Новости

В Крыму разоблачили преступную группу, производившую контрафактный алкоголь

15:08 27.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина
Бутылки вина
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Бутылки вина . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Преступная группа, причастная к производству контрафактной алкогольной продукции, разоблачена на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
Операция проводилась во взаимодействии с МВД в курортном городе Алушта.
"В подпольном цеху, в складских помещениях и точках сбыта обнаружено и изъято 2,9 тонны спирта и готовой к реализации под видом известных российских брендов алкогольной продукции, а также тара, оборудование и ингредиенты для ее производства", - говорится в сообщении.
Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту производства и сбыта товаров без маркировки группой лиц в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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ФСБ РФСимферопольКрымРоссияПроисшествия
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