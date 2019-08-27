В Крыму разоблачили преступную группу, производившую контрафактный алкоголь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Преступная группа, причастная к производству контрафактной алкогольной продукции, разоблачена на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
Операция проводилась во взаимодействии с МВД в курортном городе Алушта.
"В подпольном цеху, в складских помещениях и точках сбыта обнаружено и изъято 2,9 тонны спирта и готовой к реализации под видом известных российских брендов алкогольной продукции, а также тара, оборудование и ингредиенты для ее производства", - говорится в сообщении.
Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту производства и сбыта товаров без маркировки группой лиц в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.