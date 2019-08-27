В Крыму разоблачили преступную группу, производившую контрафактный алкоголь

"В подпольном цеху, в складских помещениях и точках сбыта обнаружено и изъято 2,9 тонны спирта и готовой к реализации под видом известных российских брендов алкогольной продукции, а также тара, оборудование и ингредиенты для ее производства", - говорится в сообщении.