В МИД Польши сравнили "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа

ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости. Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.

Советско-германский договор о ненападении, зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии, был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Варшава воспринимает договор как документ, зафиксировавший сферы влияния в Европе и фактическое разделение Польши.

В эфире Польского телевидения Шинковский вспомнил о том, что 10 лет назад президент России Владимир Путин присутствовал в Польше на памятных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. При этом на 80-ю годовщину начала войны российскую делегацию не пригласили, пригласив в то же время союзников по ЕС, НАТО, Восточному партнерству, в том числе Германию.

По мнению замглавы польского МИД, в отношениях с РФ у предыдущего польского правительства "были фальшивые надежды". "Тяжело не иметь такого впечатления, если президент Путин сюда приехал, произнес речь, в которой… указал на критическое отношение со стороны России к пакту Молотова-Риббентропа, а позже было начато строительство газопровода, который мог такую коннотацию напоминать", - сказал он.

"Газопровод "Северный поток", обходящий страны Балтии, обходящий Польшу. Это такая договоренность между Россией и ФРГ во вред не только для этих государств, но также для Европы", - считает Шинковский.

При этом он по-прежнему надеется, на помощь США в том, чтобы помешать реализации проекта "Северный поток — 2".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.