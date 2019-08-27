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РИА Новости

В МИД Польши сравнили "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа

15:07 27.08.2019
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© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в немецком Заснице
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в немецком Заснице
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости. Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
Советско-германский договор о ненападении, зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии, был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Варшава воспринимает договор как документ, зафиксировавший сферы влияния в Европе и фактическое разделение Польши.
В эфире Польского телевидения Шинковский вспомнил о том, что 10 лет назад президент России Владимир Путин присутствовал в Польше на памятных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. При этом на 80-ю годовщину начала войны российскую делегацию не пригласили, пригласив в то же время союзников по ЕС, НАТО, Восточному партнерству, в том числе Германию.
По мнению замглавы польского МИД, в отношениях с РФ у предыдущего польского правительства "были фальшивые надежды". "Тяжело не иметь такого впечатления, если президент Путин сюда приехал, произнес речь, в которой… указал на критическое отношение со стороны России к пакту Молотова-Риббентропа, а позже было начато строительство газопровода, который мог такую коннотацию напоминать", - сказал он.
Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
23 августа, 01:12РИА Новости
Договор о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа)
"Газопровод "Северный поток", обходящий страны Балтии, обходящий Польшу. Это такая договоренность между Россией и ФРГ во вред не только для этих государств, но также для Европы", - считает Шинковский.
При этом он по-прежнему надеется, на помощь США в том, чтобы помешать реализации проекта "Северный поток — 2".
Сергей Приходько
12 августа, 00:40РИА Новости
Политизация газовой сферы вызывает сожаление, считает Приходько
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2МИД ПольшиЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ключевое здесь "в обход Польши", дальше поток бреда, плохо скрывающего досаду, что деньги за транзит мимо. А ведь дальше и еще много чего мимо жадного польского рта пойдет.
27 августа, 15:51
ggoldmikron
1420000
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