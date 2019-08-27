В Нижнем Новгороде восемь машин столкнулись на мосту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Грузовик и семь легковых автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде на Мызинском мосту, по предварительным данным, погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным МЧС по Нижегородской области, в Приокском районе на Мызинском мосту произошло столкновение восьми автомобилей - семи легковых и одной грузовой.

"Восемь машин столкнулись, причина устанавливается. По предварительным данным, погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется", - заявили агентству в региональном управлении ГИБДД.