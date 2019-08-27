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РИА Новости

В Нижнем Новгороде восемь машин столкнулись на мосту

15:06 27.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Грузовик и семь легковых автомобилей столкнулись в Нижнем Новгороде на Мызинском мосту, по предварительным данным, погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По данным МЧС по Нижегородской области, в Приокском районе на Мызинском мосту произошло столкновение восьми автомобилей - семи легковых и одной грузовой.
"Восемь машин столкнулись, причина устанавливается. По предварительным данным, погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется", - заявили агентству в региональном управлении ГИБДД.
На место происшествия выехали оперативная группа МЧС и сотрудники ГИБДД. Отмечается, что на мосту частично затруднено движение.
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