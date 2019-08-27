Facebook тестирует новый мессенджер для Instagram

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Компания Facebook тестирует новый мессенджер для своего приложения Instagram под названием Threads, пишет издание Компания Facebook тестирует новый мессенджер для своего приложения Instagram под названием Threads, пишет издание The Verge.

По данным издания, с помощью этого мессенджера пользователи смогут обмениваться текстовыми сообщениями, фото и видео с "ближайшими друзьями" в Instagram, кроме того, Threads позволит автоматически делиться информацией о местоположении пользователя, скорости передвижения и уровне заряда устройства.

По данным издания, Threads будет похож на существующий мессенджер Instagram - Direct. При этом сроки запуска приложения пока не ясны.