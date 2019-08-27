Facebook тестирует новый мессенджер для Instagram

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Компания Facebook тестирует новый мессенджер для своего приложения Instagram под названием Threads, пишет издание The Verge.
По данным издания, с помощью этого мессенджера пользователи смогут обмениваться текстовыми сообщениями, фото и видео с "ближайшими друзьями" в Instagram, кроме того, Threads позволит автоматически делиться информацией о местоположении пользователя, скорости передвижения и уровне заряда устройства.
По данным издания, Threads будет похож на существующий мессенджер Instagram - Direct. При этом сроки запуска приложения пока не ясны.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook имеет 1,56 миллиарда ежедневных активных пользователей и 1,38 миллиарда ежемесячных активных пользователей по состоянию на март 2019 года. Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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