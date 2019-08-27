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РИА Новости

Рэпер Azizi Gibson заявил, что в России жизнь бурлит, как в Лос-Анджелесе

15:01 27.08.2019 (обновлено: 15:03 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРэпер Азизи Гибсон на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Рэпер Азизи Гибсон на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Популярный американский рэпер Azizi Gibson, приехавший на фестиваль Rap Koktebel, поделился впечатлениями от своих российских выступлений, сказав, что в России всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и он чувствует себя как дома.
"Россия для нас – это всегда улыбки, прекрасное настроение, мы чувствуем здесь себя как дома. И вот Джон (видеограф рэпера – ред.) в первый раз приезжает в Россию. Я ему всегда говорил, что мы поедем, и ты никогда не знаешь, что ты встретишь здесь. Здесь всегда бурлит жизнь, как в Лос-Анджелесе, и всегда есть новое и увлекательное", - сказал Gibson на пресс-конференции в Коктебеле, посвященной началу фестиваля.
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Он отметил, что приезжает в Россию уже в шестой раз, но в Коктебель – впервые. Azizi Gibson выступит на фестивале в 21.00 во вторник. Он рассказал, что выход его нового альбома намечен на ноябрь, но некоторые композиции из него публика услышит на фестивале.
После Крыма рэпер продолжит свой музыкальный тур по России – 29 августа и 7 сентября он выступит в Санкт-Петербурге.
Российские и зарубежные рэп-исполнители выступят в рамках музыкального фестиваля Rap Koktebel 27 и 28 августа в поселке Коктебель. "Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Хедлайнером Rap Koktebel станет известная американская хип-хоп группа Onyx, также гости фестиваля смогут услышать таких исполнителей, как Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite и Кравц.
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Azizi GibsonКрымРоссия
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